Общие сведения.
Я креативный Front-End разработчик, специализирующийсяна написании pixel-perfect , чистого и валидного кода на основе HTML5, CSS3 и JavaScript технологий. Прекрасно разбираюсь в вопросах кросс-браузернойверстки. Я считаю, что, прежде чем использовать различные готовые библиотеки и фреймворки,
надо понять суть чистого кода. Мне нравится использовать нестандартные методы в
решении задач.
Мой профессиональный рост неограничивается опытом работы. Я постоянно улучшаю свои технические навыки и
практические знания. Обладаю хорошим чувством юмора и страстью к развитию.
HTML/CSS - хорошие навыки. Навыки воптимизации сайтов для дисплеев мобильных устройств (iPhone, IPAD, Android устройств)
с помощью CSS медиа-запросов. Знание лучших практик для оптимизации
производительности (инструменты оптимизации изображений, спрайты и т.д.). Опыт
использования TwitterBootstrap.
JavaScript /AJAX - начальный уровень, неплохиенавыки в использовании JQuery, работаю с библиотеками (jQueryUI, JQuery
Mobile).
Adobe Photoshop (верстка с PSD макетов).
Навыки
HTML5, CSS3, JQuery, JQuery Mobile, JQuery UI, JavaScript, AJAX, Wordpress CMS,
Tortoise SVN, JSON, Photoshop.
Опыт
WebServiceCenter Group 09/2014 - по настоящее время
Front-End Developer
Разработка интерфейса пользователя;
Глубокое использование HTML5 и CSS3;
Разработка мобильно-оптимизированных веб-сайтов;
Javascript и AJAX (JQuery);
Использование внешних библиотек;
Образование
Codecademi 2014
middle Front-End developer
Языки
Русский, Украинский, Английский, Итальянский