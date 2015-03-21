Front-End developer

Общие сведения.

Я креативный Front-End разработчик, специализирующийсяна написании pixel-perfect , чистого и валидного кода на основе HTML5, CSS3 и JavaScript технологий. Прекрасно разбираюсь в вопросах кросс-браузернойверстки. Я считаю, что, прежде чем использовать различные готовые библиотеки и фреймворки,

надо понять суть чистого кода. Мне нравится использовать нестандартные методы в

решении задач.

Мой профессиональный рост неограничивается опытом работы. Я постоянно улучшаю свои технические навыки и

практические знания. Обладаю хорошим чувством юмора и страстью к развитию.

HTML/CSS - хорошие навыки. Навыки воптимизации сайтов для дисплеев мобильных устройств (iPhone, IPAD, Android устройств)

с помощью CSS медиа-запросов. Знание лучших практик для оптимизации

производительности (инструменты оптимизации изображений, спрайты и т.д.). Опыт

использования TwitterBootstrap.

JavaScript /AJAX - начальный уровень, неплохиенавыки в использовании JQuery, работаю с библиотеками (jQueryUI, JQuery

Mobile).

Adobe Photoshop (верстка с PSD макетов).

Навыки

HTML5, CSS3, JQuery, JQuery Mobile, JQuery UI, JavaScript, AJAX, Wordpress CMS,

Tortoise SVN, JSON, Photoshop.

Опыт

WebServiceCenter Group 09/2014 - по настоящее время

Front-End Developer

Разработка интерфейса пользователя;

Глубокое использование HTML5 и CSS3;

Разработка мобильно-оптимизированных веб-сайтов;

Javascript и AJAX (JQuery);

Использование внешних библиотек;

Образование

Codecademi 2014

middle Front-End developer

Языки

Русский, Украинский, Английский, Итальянский