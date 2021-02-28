Vladislaff_90

Озвучка, вокал, тромбон, модель, ведущий массовых мероприятий, аниматор.

Владислав Пурич

✓29.10.1990

Бас-баритон с поставленным голосом.

✓Хорист-солист Харьковской областной филармонии, Хорист-солист академического хора "Київ".

✓Приятный бархатный тембр для озвучки текстов. Диапазон голоса широкий. Могу озвучить как низким, и высоким голосом, при необходимости.

✓Играю на тромбоне

✓Читаю ноты с листа.

✓Приятная внешность. Рост 190 см.

✓Имею опыт съёмок в развлекательных шоу, а также в короткометражных постановках.

✓Также имеется опыт позирования для модельной съёмки.

✓Познакомившись с моим голосом, Вы не останетесь равнодушными.