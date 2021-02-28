Vladislaff_90

Владислав Пурич Vladislaff_90Vladislaff_90
33 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Озвучка, вокал, тромбон, модель, ведущий массовых мероприятий, аниматор.
Владислав Пурич
✓29.10.1990
Бас-баритон с поставленным голосом.
✓Хорист-солист Харьковской областной филармонии, Хорист-солист академического хора "Київ".
✓Приятный бархатный тембр для озвучки текстов. Диапазон голоса широкий. Могу озвучить как низким, и высоким голосом, при необходимости.
✓Играю на тромбоне
✓Читаю ноты с листа.
✓Приятная внешность. Рост 190 см.
✓Имею опыт съёмок в развлекательных шоу, а также в короткометражных постановках.
✓Также имеется опыт позирования для модельной съёмки.
✓Познакомившись с моим голосом, Вы не останетесь равнодушными.