Delphi(Pascal), C++, PHP+MySQL
Пожелания к будущей работе
Должность: Программист
Зарплата (минимум):7000 РУБ/мес.
Профессиональные навыки
Основные: Delphi(Pascal)
Дополнительные: Opengl‚ HTML+CSS‚ PHP+MySQL‚ C++
Образование
Ростовский-на-Дону государственный колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий (среднее-специальное), с 2008 по наст. время
Специальность: Техническое обсуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Прохожу обучение на 3-ем курсе очного обучения
Действие аккаунта приостановлено!
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