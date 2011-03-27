Vladislav161

Влад Vladislav161

 
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Delphi(Pascal), C++, PHP+MySQL

Пожелания к будущей работе

Должность: Программист

Зарплата (минимум):7000 РУБ/мес.

Профессиональные навыки

Основные: Delphi(Pascal)

Дополнительные: Opengl‚ HTML+CSS‚ PHP+MySQL‚ C++

Образование

Ростовский-на-Дону государственный колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий (среднее-специальное), с 2008 по наст. время

Специальность: Техническое обсуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей

Прохожу обучение на 3-ем курсе очного обучения

PHPMySQLHTMLCSSDelphiOpenGL
Прикладное ПО
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга