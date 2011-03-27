Delphi(Pascal), C++, PHP+MySQL

Пожелания к будущей работе

Должность: Программист

Зарплата (минимум):7000 РУБ/мес.

Профессиональные навыки

Основные: Delphi(Pascal)

Дополнительные: Opengl‚ HTML+CSS‚ PHP+MySQL‚ C++

Образование

Ростовский-на-Дону государственный колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий (среднее-специальное), с 2008 по наст. время

Специальность: Техническое обсуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей

Прохожу обучение на 3-ем курсе очного обучения