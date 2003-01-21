VladislavBorovik

Здесь должен быть текст, описывающий всё моё могущество,
как представителя магического мира IT, но там, где я обучался магии,
мне дали выбор: или я овладею магией написания текста, или создания сайтов.
Как видите с текстом я справляюсь неплохо :)
А с моим мастерством разработки сайтов вы сможете ознакомиться ниже:
Но сперва немного обо мне:
Я молодой и целеустремленный, а значит работу я выполняю быстро, но качественно.
Также, так как я только начинаю свой путь в сфере фриланса вы можете неплохо сэкономить на качественном продукте.
И немного о моих навыках:
- Веб-дизайн (Flat, Material)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Интеграция вашего проекта с CMS (MODx, WordPress, OpenCard)
- Полная поисковая оптимизация проекта
Я специализируюсь на:
- Landing Page ("Разработка от А до Я")
- "Сайт под ключ"
- Веб-дизайн
- Frontend разработка
К работе я подхожу с аккуратностью, ответственностью и позитивным настроем :)
Также в работе ценю: честность и легкий подход, ведь "Всё гениальное - просто"...
Если я вас заинтересовал, давайте незамедлительно начнем работу,
все контакты вы сможете найти ниже:
Skype: live:borovik.vv
Вконтакте: https://vk.com/m.n.v.borovik
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009859573599
Telegram: https://t.me/vlad_borovik
Instagram: https://www.instagram.com/vlad_borovik.me/
Viber: +375445759358
E-mail: [email protected]