VladislavBorovik

“Любой может делать мою работу, но мной не может быть никто!”

Здесь должен быть текст, описывающий всё моё могущество,

как представителя магического мира IT, но там, где я обучался магии,

мне дали выбор: или я овладею магией написания текста, или создания сайтов.

Как видите с текстом я справляюсь неплохо :)

А с моим мастерством разработки сайтов вы сможете ознакомиться ниже:

Но сперва немного обо мне:

Я молодой и целеустремленный, а значит работу я выполняю быстро, но качественно.

Также, так как я только начинаю свой путь в сфере фриланса вы можете неплохо сэкономить на качественном продукте.

И немного о моих навыках:

- Веб-дизайн (Flat, Material)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

- Интеграция вашего проекта с CMS (MODx, WordPress, OpenCard)

- Полная поисковая оптимизация проекта

Я специализируюсь на:

- Landing Page ("Разработка от А до Я")

- "Сайт под ключ"

- Веб-дизайн

- Frontend разработка

К работе я подхожу с аккуратностью, ответственностью и позитивным настроем :)

Также в работе ценю: честность и легкий подход, ведь "Всё гениальное - просто"...

Если я вас заинтересовал, давайте незамедлительно начнем работу,

все контакты вы сможете найти ниже:

Skype: live:borovik.vv

Вконтакте: https://vk.com/m.n.v.borovik

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009859573599

Telegram: https://t.me/vlad_borovik

Instagram: https://www.instagram.com/vlad_borovik.me/

Viber: +375445759358

E-mail: [email protected]