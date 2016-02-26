Добрый день, друзья!
Итак, небольшой обзор :)
1. Гусев Владислав Владимирович
2. Женат
3. Готов удалять работе не менее шести часов ежедневно
4. Образование: незаконченное высшее
5. Стабильный и быстрый интернет с возможностью видеосвязи по скайпу
6. Работаю исключительно на результат
7. Есть опыт работы в различных направлениях фриланса
8. Обучен грамоте :) поэтому с удовольствием занимаюсь копирайтом/рерайтом/корректировкой и подобной "письменной" работой
9. В любой работе моя цель результат и долгосрочное сотрудничество
Спасибо!
Действие аккаунта приостановлено!
Редактирование и Корректура
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