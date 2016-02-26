VladislavGusev

Владислав VladislavGusev

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Добрый день, друзья!

Итак, небольшой обзор :)

1. Гусев Владислав Владимирович

2. Женат

3. Готов удалять работе не менее шести часов ежедневно

4. Образование: незаконченное высшее

5. Стабильный и быстрый интернет с возможностью видеосвязи по скайпу

6. Работаю исключительно на результат

7. Есть опыт работы в различных направлениях фриланса

8. Обучен грамоте :) поэтому с удовольствием занимаюсь копирайтом/рерайтом/корректировкой и подобной "письменной" работой

9. В любой работе моя цель результат и долгосрочное сотрудничество

Спасибо!

Редактирование и Корректура
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