VladislavHawk

Грамотный технический и живой литературный перевод (Английский язык). Работа с текстами. Озвучка на нескольких языках.

Я опытный, высококвалифицированный инженер, владеющий спецификой и тонкостями профессионального языка. Прежде чем уйти на фриланс, работал в огромной компании. Мои навыки помогают устранить бездну непонимания между моими клиентами, позволяют им обмениваться информацией без каких-либо точек непонимания и недоразумений. Имею опыт в юридическом, техническом, литературном переводе и деловой переписке. Пунктуальность, полная отдача делу и перфекционизм в исполнении - мое жизненное кредо.

Большой опыт работы с текстами (рерайтинг, редактура, рекламные тексты).

Профессиональное хобби - озвучка. Мастерски владею голосом, могу выполнить абсолютно любую задачу в рамках актерского мастерства. Для записи используется грамотная домашняя студия.

Личные качества

● Пунктуальный; (Результат тестирования)

● грамотный;

● гиперответственный;

● внимательный;

● всегда довожу дела до конца;

● быстро реагирую, быстро отвечаю,всегда на связи;

● непрерывно развиваюсь и совершенствуюпрофессиональные навыки;

скорость интернет-соединения стабильно высокая.

E-mail: [email protected]

Skype: vlad_yastreb93

Тел. (918)128-28-46