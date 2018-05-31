VladislavHawk

Я опытный, высококвалифицированный инженер, владеющий спецификой и тонкостями профессионального языка. Прежде чем уйти на фриланс, работал в огромной компании. Мои навыки помогают устранить бездну непонимания между моими клиентами, позволяют им обмениваться информацией без каких-либо точек непонимания и недоразумений. Имею опыт в юридическом, техническом, литературном переводе и деловой переписке. Пунктуальность, полная отдача делу и перфекционизм в исполнении - мое жизненное кредо.
Большой опыт работы с текстами (рерайтинг, редактура, рекламные тексты).
Профессиональное хобби - озвучка. Мастерски владею голосом, могу выполнить абсолютно любую задачу в рамках актерского мастерства. Для записи используется грамотная домашняя студия.
Личные качества
● Пунктуальный; (Результат тестирования)
● грамотный;
● гиперответственный;
● внимательный;
● всегда довожу дела до конца;
● быстро реагирую, быстро отвечаю,всегда на связи;
● непрерывно развиваюсь и совершенствуюпрофессиональные навыки;
скорость интернет-соединения стабильно высокая.
E-mail: [email protected]
Skype: vlad_yastreb93
Тел. (918)128-28-46