VladislavKo

Нужно перевести серию фильма, субтитры, англ-рус, 400р -- 50-минутная серия.
Владислав Коротяев VladislavKoVladislavKo
Работаю со всеми вариациями языковых пар: русского, украинского, аглийского, немецкого и испанского языков. Общение с носителями, работа в бюро переводов, постоянное совершенствование -- всё это имеется. Раотаю в данной сфере более пяти лет. Также сотрудничаю в команде с другими переводчиками с/на различные языки, поэтому могу договариваться и по поводу других языков.
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