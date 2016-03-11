VladislavKo

Владислав Коротяев VladislavKo

 
28 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональный переводчик с огромным опытом работы.

Работаю со всеми вариациями языковых пар: русского, украинского, аглийского, немецкого и испанского языков. Общение с носителями, работа в бюро переводов, постоянное совершенствование -- всё это имеется. Раотаю в данной сфере более пяти лет. Также сотрудничаю в команде с другими переводчиками с/на различные языки, поэтому могу договариваться и по поводу других языков.

  • Переводчики

    Нужно перевести текст с русского/украинского на всевозможные языки мира (чем больше, тем лучше). Текст небольшой, пишите Вашу языковую пару и стоимость за 1800 знаков, выберу по приемлемой цене.

    Переводы37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод статьи с английского на украинский

    Нужен грамотный переводчик с английского на украинский язык медицинской тематики. Пишите свою ставку за 1800зсп. Опыт переводов от двух лет. И переведите небольшой текст для проверки Ваших умений: POST-OPERATIVE DIAGNOSIS: Status ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переводчики-редакторы

    Нужно отредактировать машинный перевод субтитров ( англ-рус ), работа в обычном блокноте, тайминг не нужен, необходимо исправить текст, чтобы он стал читабельным. Текст простой, серия двадцатиминутная.

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно перевести несколько статей с русского/украинского на английский

    Технический английский, сфера IT. Нужен переводчик, желательно с опытом переводов таких статей. Прикрепляю небольшое тестовое задание. Пишите свои ставки, выберу по оптимальной цене и качественному переводу.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на английском

    Нужно написать статью на английском на тему бинарных опционов. В качестве тестового задания Вам следует написать пост на 100 слов на форуме в качестве эксперта бинарных опционов - http://www.binaryoptionsedge.com/  Оцениваться будет:  - Уровень английского языка (использование тематических ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад