VladislavKo

Профессиональный переводчик с огромным опытом работы.

Работаю со всеми вариациями языковых пар: русского, украинского, аглийского, немецкого и испанского языков. Общение с носителями, работа в бюро переводов, постоянное совершенствование -- всё это имеется. Раотаю в данной сфере более пяти лет. Также сотрудничаю в команде с другими переводчиками с/на различные языки, поэтому могу договариваться и по поводу других языков.