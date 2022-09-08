VladislavMirniy

Дизайн в соц сетях

Привет!)

Меня зовут Влад! Работаю в интернете уже давно, а вот на Kwork я новичок. В связи с этим в моём профиле нет отзывов.

Доверив мне Ваш заказ, Вы получаете 100% гарантию того, что работа будет выполнена максимально качественно и в оговоренный заранее срок!

Что я могу Вам предложить:

- Оригинальное и привлекательное оформление группы ВК. Красивый внешний вид - залог успеха!

- Написание креативного и уникального описания для группы ВК

- Перепечатка текста

- Транскрибация аудио/видео

- Создание меню

- Прайс листы

Сейчас готов выполнять работу за минимальную цену и отзыв. Не упусти возможность сделать заказ по выгодной цене, при этом получив высокое качество работы.

Буду рад сотрудничеству !