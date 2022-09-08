VladislavMirniy

Дизайн в соц сетях
Привет!)
Меня зовут Влад! Работаю в интернете уже давно, а вот на Kwork я новичок. В связи с этим в моём профиле нет отзывов.
Доверив мне Ваш заказ, Вы получаете 100% гарантию того, что работа будет выполнена максимально качественно и в оговоренный заранее срок!
Что я могу Вам предложить:
- Оригинальное и привлекательное оформление группы ВК. Красивый внешний вид - залог успеха!
- Написание креативного и уникального описания для группы ВК
- Перепечатка текста
- Транскрибация аудио/видео
- Создание меню
- Прайс листы
Сейчас готов выполнять работу за минимальную цену и отзыв. Не упусти возможность сделать заказ по выгодной цене, при этом получив высокое качество работы.
Буду рад сотрудничеству !