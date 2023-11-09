VladislavMorosov

Владислав Морозов VladislavMorosov

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontend Разработчик и Верстальщик, быстро, качественно и главное БЕСПЛАТНО(пока что)

Доброе время суток, меня зовут Влад и делаю верстку бесплатно! И это не шутка и не обман, я Frontend разработчик-самоучка, и поэтому не могу предоставить вам хорошее портфолио из реальных работ или огромное количество хороших отзывов и поэтому своё мастерство я хочу доказать вам делом, но чтобы вам не пришлось рисковать я буду делать это бесплатно, до тех пор пока не наберу достаточное количество отзывов и работ в портфолио, так что торопитесь. Но если вам сильно понравится моя работа и вы захотите перевести мне немного денег на чай, то я сопротивляться не буду).

Но давайте поподробнее про мои навыки:

  1. HTML

  2. CSS и SCSS

  3. JavaScript, JQuery и React

  4. Адаптивная верстка, Flexbox

  5. WordPress

  6. Вежливое общение и коммуникабельность

  7. Если для вас важна технология которую я не упомянул, то я готов изучить её в ближайшие сроки

Связаться со мной можно через:

  1. Почту: [email protected]

  2. Телеграм: @VladMorov1996