VladislavMorosov

Frontend Разработчик и Верстальщик, быстро, качественно и главное БЕСПЛАТНО(пока что)

Доброе время суток, меня зовут Влад и делаю верстку бесплатно! И это не шутка и не обман, я Frontend разработчик-самоучка, и поэтому не могу предоставить вам хорошее портфолио из реальных работ или огромное количество хороших отзывов и поэтому своё мастерство я хочу доказать вам делом, но чтобы вам не пришлось рисковать я буду делать это бесплатно, до тех пор пока не наберу достаточное количество отзывов и работ в портфолио, так что торопитесь. Но если вам сильно понравится моя работа и вы захотите перевести мне немного денег на чай, то я сопротивляться не буду).

Но давайте поподробнее про мои навыки:

HTML CSS и SCSS JavaScript, JQuery и React Адаптивная верстка, Flexbox WordPress Вежливое общение и коммуникабельность Если для вас важна технология которую я не упомянул, то я готов изучить её в ближайшие сроки

Связаться со мной можно через: