VladislavNK

No-code разработчик на Bubble

Приветствую! Я Nocode разработчик на Bubble с опытом больше года.

Также есть опыт работы в Airtable и Make



Умею оптимизировать и повышать производительность веб-приложений. Есть опыт сложных API интеграций, а также написания кода на Python и JS



Обладаю уверенным бэкграундом в проджект менеджменте, маркетинге, продуктовой аналитике, UX/UI дизайне. Эти навыки позволяют мне комплексно и детально оценивать заказы на разработку цифровых продуктов и реализовывать их максимально быстро и качественно.