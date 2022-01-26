Здравствуйте!
ОБО МНЕ
Здравствуйте! Меня зовут Владислав — веб-дизайнер и Tilda-эксперт. Я разрабатываю продуманные и понятные сайты для которые помогут представить ваш бизнес в Интернете. Работаю над проектами для малого и среднего бизнеса, digital и креативной идустрии.
СПЕЦИАЛИЗИРУЮСЬ:
1 . UX/UI-дизайн — проектирование сайтов и создание современного уникального дизайна интерфейсов в Figma.
2. Разработка сайтов на Tilda — создание сайтов на платформе Тильда Паблишнг любой сложности, с ипользованием Zero-блока, SBS-анимации и модификаций.
Предпочитаю разрабатывать как креативные сайты так минимальный и чистый дизайн.
МОИ УСЛУГИ:
• Проектирование сайтов\сервисов
• Дизайн сайтов\интерфейсов в Figma
• Разработка на Тильда
• Верстка на Тильда
• Поддержка сайтов на Tilda
ДЕЛАЮ:
1. Одностранные сайты
• Landing Page
• Промо-сайт
• Ананос
2. Многостраничные:
• Корпоративный\бизнес сайт
• Сайт-визитка
• Портфолио
• Сайт-каталог
• Новости и медиа
3. Е-commerce (Интернет магазины)
4. Дизай мобильных приложений
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО МНОЙ:
— Соблюдение сроков работы
— Составляю Коммерческое Предложение: план работы, сроки реализации, стоимость проекта
— Оформление договора для гарантии
— Ответственный подход к делу
— Качественный сервис для клиентов
В РАБОТЕ ЦЕНЮ:
системность процеса
осознанность действий
креативный подход к делу
честные взаимоотношения
Я стремлюсь выполнять проекты так, чтобы ко мне обратились повторно и советовали другим клиентам. Предпочитаю качество, а не скорость выполнения. Большинство моих клиентво — постоянные клиенты.
Процесс работы
Создание цифрового продукта проходит в несколько этапов: каждый из них согласуется с клиентом, после этого начинается работа над следующим этапом:
БРИФ
Подробное заполнение брифа на разработку дизайна сайта.
ОБСУЖДЕНИЕ
Встреча/онлайн-беседа/чат-беседа (в основном). Оговариваем концепцию, сроки и техническое задание проекта: порядок согласования этапов, передачи текстов, фотографий, гайдбуков.
ДИЗАЙН
Создание, доработка и согласование визуального концепта сайта. Выполняю конкурентный анализ рынка, Заполняем и согласовываем бриф проекта. Прототипирование. Составление технического задания.
ВЕРСТКА
Верстка сайта на Тидльда, анимация техническая настройка.
Или предача дизайна-макета на верстку (в случае если разработка ведется со стороны клиента).
Я открыт для вашего интересного проекта.
Готов рассмотреть проекты любой сложности и любой тематики.
ПОРФТОЛИО:
Личный сайт: https://vladii.tilda.ws/
Behance: https://www.behance.net/vladii_web
СВЯЗАТЬСЯ:
Телеграм: https://t.me/vladii_web
Инстаграм\Блог: https://www.instagram.com/vladii.web/
E-mail: [email protected]
С уважением, Владислав.
Буду рад сотрудничеству с вами.
Портфолио
- IQUMI — redesign concept49 просмотров
- SERM — Landing Page53 просмотра
- IQUMI — Digital-агенство интернет-рекламы44 просмотра
- KIDSTART — Детская Бизнесс Школа46 просмотров
- START PLAY — Сервис аренды игровых консолей36 просмотров
- Vladii.web — Сайт портфолио для веб-дизайнера37 просмотров