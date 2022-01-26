Веб-дизайнер, Тильда- разработчик

﻿Здравствуйте!

Здравствуйте! Меня зовут Владислав — веб-дизайнер и Tilda-эксперт. Я разрабатываю продуманные и понятные сайты для которые помогут представить ваш бизнес в Интернете. Работаю над проектами для малого и среднего бизнеса, digital и креативной идустрии.

СПЕЦИАЛИЗИРУЮСЬ:

1 . UX/UI-дизайн — проектирование сайтов и создание современного уникального дизайна интерфейсов в Figma.

2. Разработка сайтов на Tilda — создание сайтов на платформе Тильда Паблишнг любой сложности, с ипользованием Zero-блока, SBS-анимации и модификаций.

Предпочитаю разрабатывать как креативные сайты так минимальный и чистый дизайн.

МОИ УСЛУГИ:

• Проектирование сайтов\сервисов

• Дизайн сайтов\интерфейсов в Figma

• Разработка на Тильда

• Верстка на Тильда

• Поддержка сайтов на Tilda

ДЕЛАЮ:

1. Одностранные сайты

• Landing Page

• Промо-сайт

• Ананос

2. Многостраничные:

• Корпоративный\бизнес сайт ​

• Сайт-визитка

• Портфолио

• Сайт-каталог

• Новости и медиа

3. Е-commerce (Интернет магазины)

4. Дизай мобильных приложений

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО МНОЙ:

— Соблюдение сроков работы

— Составляю Коммерческое Предложение: план работы, сроки реализации, стоимость проекта

— Оформление договора для гарантии

— Ответственный подход к делу

— Качественный сервис для клиентов

В РАБОТЕ ЦЕНЮ:

системность процеса

осознанность действий

креативный подход к делу

честные взаимоотношения

Я стремлюсь выполнять проекты так, чтобы ко мне обратились повторно и советовали другим клиентам. Предпочитаю качество, а не скорость выполнения. Большинство моих клиентво — постоянные клиенты.

Процесс работы

Создание цифрового продукта проходит в несколько этапов: каждый из них согласуется с клиентом, после этого начинается работа над следующим этапом:

БРИФ

Подробное заполнение брифа на разработку дизайна сайта.

ОБСУЖДЕНИЕ

Встреча/онлайн-беседа/чат-беседа (в основном). Оговариваем концепцию, сроки и техническое задание проекта: порядок согласования этапов, передачи текстов, фотографий, гайдбуков.

ДИЗАЙН

Создание, доработка и согласование визуального концепта сайта. Выполняю конкурентный анализ рынка, Заполняем и согласовываем бриф проекта. Прототипирование. Составление технического задания.

ВЕРСТКА

Верстка сайта на Тидльда, анимация техническая настройка.

Или предача дизайна-макета на верстку (в случае если разработка ведется со стороны клиента).

Я открыт для вашего интересного проекта.

Готов рассмотреть проекты любой сложности и любой тематики.

ПОРФТОЛИО:

Личный сайт: https://vladii.tilda.ws/

Behance: https://www.behance.net/vladii_web

СВЯЗАТЬСЯ:

Телеграм: https://t.me/vladii_web

Инстаграм\Блог: https://www.instagram.com/vladii.web/

E-mail: [email protected]

С уважением, Владислав.

Буду рад сотрудничеству с вами.