VladislavTkd

Владислав Жаров VladislavTkd

 
27 летЭстония/Таллинн
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать иллюстрации героев

    13 иллюстрации домиков 1.Склад- Основным элементом всей вашей экономики является склад. как первое здание в любой игре 2.Каменоломня 3.Изба лесника+Лесопилка 4.Мельница+Пекарня 5.Конюшня 6. Оружейная мастерская- должны быть видны боевые ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно создать сайт

    Нужно создать сайт для настольной игры. Wordpress сложных графический решений не будет возможность добавлять товар в корзину и оплачивать. несколько счетчиков по продажам на главной странице личный кабинет ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создать иллюстрации героев

    13 иллюстрации домиков 1.Склад- Основным элементом всей вашей экономики является склад. как первое здание в любой игре 2.Каменоломня 3.Изба лесника+Лесопилка 4.Мельница+Пекарня 5.Конюшня 6. Оружейная мастерская- должны быть видны боевые ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Logo

    Здравствуйте, нужен логотип для спортивной команды по Таэквондо ITF. Нужно 2 рабочих варианта- логотип и эмблема. У меня есть некоторые наброски и варианты, которые требуют совершенствования.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Logo

    Здравствуйте, нужен логотип для спортивной команды по Таэквондо ITF. Нужно 2 рабочих варианта- логотип и эмблема. У меня есть некоторые наброски и варианты, которые требуют совершенствования.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Logo

    Здравствуйте, нужен логотип для спортивной команды по Таэквондо ITF. Нужно 2 рабочих варианта- логотип и эмблема. У меня есть некоторые наброски и  варианты, которые требуют совершенствования.

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
2 года назад
Logo
Был очень рад посотрудничать и помочь с логотипом команды. Спасибо. Рекомендую Владислава как очень ответственного и порядочного заказчика
Отличный результат за очень короткий срок. Были сделаны правки учитывая пожелания заказчика
Ответный отзыв