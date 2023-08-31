VladislavZubanev

Frontend разработчик

Приветствую Вас, уважаемые заказчики. Благодарю за внимание к моему профилю.

Разработка сайтов любой сложности: сайт-визитка, landing-page,

сайт-портфолио, интернет магазин.(Дизайн, front-end)

Делаю всё максимально качественно, как для себя! Я заинтересован в том, чтоб моя работа Вам понравилась и Вы обращались повторно, а также рекомендовали меня другим!



Работу делаю как можно быстрее и качественнее. Бесплатная Техническая поддержка. Буду рад с вами работать

Всегда открыт к сотрудничеству!