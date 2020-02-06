Vladislav_94

Владислав Vladislav_94Vladislav_94
29 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качество — превыше всего!
Приветствую всех, кто зашел на мою страничку! Немного о себе: закончил Ростовский Государственный Экономический Университет (РГЭУ) по специальности Маркетинг, степень образования - Магистр. Уровень владения Английским языком - Upper Intermediate. Успешная работа в сфере Интернет Маркетинга более 4-х лет.Направления, которыми я занимаюсь профессионально:
- Реклама и продвижение в интернете
- Работа в Excel, Power Point и т.д
- Работа с текстом, копирайтинг, переводы
- Создание логотипов, дизайн визиток
- Расшифровка аудио- и видеозаписей
- Размещение объявлений
- Обзвон по базе
По всем предоставляемым услугам есть большой опыт с отличными результатами.
Вы не пожалеете ,что выбрали именно меня!
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