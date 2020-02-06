Vladislav_94

Качество — превыше всего!

Приветствую всех, кто зашел на мою страничку! Немного о себе: закончил Ростовский Государственный Экономический Университет (РГЭУ) по специальности Маркетинг, степень образования - Магистр. Уровень владения Английским языком - Upper Intermediate. Успешная работа в сфере Интернет Маркетинга более 4-х лет.Направления, которыми я занимаюсь профессионально:

- Реклама и продвижение в интернете

- Работа в Excel, Power Point и т.д

- Работа с текстом, копирайтинг, переводы

- Создание логотипов, дизайн визиток

- Расшифровка аудио- и видеозаписей

- Размещение объявлений

- Обзвон по базе

По всем предоставляемым услугам есть большой опыт с отличными результатами.

Вы не пожалеете ,что выбрали именно меня!