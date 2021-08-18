Vladislav_Milrat

Привет! я веб-дизайнер. Опыт работы 1.5 года. За это время я неплохо прокачался в этой сфере, вспоминаю свою первую работу и что я имею сейчас, небо и земля:) из этого и делаю выводы, что прокачался я неплохо как для новичка) Проходил пару платных курсов, но если честно, основной багаж знаний я получил изучая youtube, бесплатные уроки, и т.д. С каждым днем я узнаю что-то новое, постоянная практика и прокачка своих скилов в этом деле) Еще я очень люблю спорт, много бегаю. Перфекционист во всем.

Какие инструменты я использую в работе:

Figma

Adobe Photoshop

Какие гарантии и дополнения вы получите работая со мной:

Над каждым проектом я работаю как над своим собственным, отдаюсь полностью, будь это заказ за 200$ или за 70$.

Я очень ответственный и со мной легко в общение.

Выполняю заказы точно в срок, без всяких задержек и тому подобное, зачастую выполняю и раньше срока.

Я всегда на связи, даже в выходные дни, никогда внезапно не пропадаю.

Всегда делаю какой-то приятный бонус заказчику.

Любые правки бесплатно! Никаких денег я не беру за это, присылаете правки, я поправляю.