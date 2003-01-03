Vladislav_start

Стартапер-фрилансе

﻿Привет! Мне зовут Влад, занимаюсь программирование в сферах backend и frontend, можно сказать fullstack с уклоном на серверную часть. Легкие сайты пишу на php, для более серьезных проектов использую laravel, фронтенд обычну пишу на bootstrap и vue.js, при необходимость делать spa(single page application). Но веб-дизайнер из меня сомнительный. Опыт работы не велик, но знания и умение быстро адаптироваться к задаче у меня есть, к любому проекту подхожу очень ответственно. К моим хобби можно отнести такие сферы как: администрирование, seo и маркетинг.