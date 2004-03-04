Vladislavka_0908

Якість та швидкість ? Тоді , Вам , до мене . Якісна робота на прекрасний результат)

Доброго дня )

Трішки про себе , мене звати Владислава , мені 19 років , обожнюю перекладати та набирати тексти. Цікавлюся такими мовами , як : англійська , українська ,російська ,польська , німецька та на достатній рівень знаю іспанську . Люблю розвиватися та дізнаватися щось нове та цікаве для себе. Дуже ціную людей , які працюють на результат , тому сама відношуся до таких. Все зроблю якісно , швидко та з точністю. Я творча особистість , навчаюся в двох університетах тому дуже люблю працювати та займати свій вільний час корисними речами , які в кінцевому результаті принесуть користь . Маю добре розвинену фантазію , тому готова допомагати вам )

Буду рада допомогти вам .