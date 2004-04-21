Vladislavrenko

Добрый день, необходимо написать код трёх задач: 1. Многомерный массив, а именно проверка чисел на упорядоченную последовательность по спирали. 2. Задача на тему "Списки", проверка чисел на арифметическую прогрессию 3. Задача на "Строки". Функция в задаче должна представлять даты ...