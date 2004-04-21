Vladislavrenko

Необходимо написать программу на языке Java по теме "Строки".
Системное программирование1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Необходимо написать программу на языке Java по теме "Строки".
Добрый день, необходимо написать код трёх задач: 1. Многомерный массив, а именно проверка чисел на упорядоченную последовательность по спирали. 2. Задача на тему "Списки", проверка чисел на арифметическую прогрессию 3. Задача на "Строки". Функция в задаче должна представлять даты ...
Необходимо написать код программы по теме "Строки" на языке Java. [url=http://oracleplsql.ru/to_char-function.html]http://oracleplsql.ru/to_char-function.html[/url]
Необходимо написать код программы по теме "Списки" на языке Java.
Необходимо написать код программы на многомерный массив на языке Java.