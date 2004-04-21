Vladislavrenko

Владислав Лавренко Vladislavrenko

 
19 летРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
v0lkovM
Максим 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно написать задачу по программированию на языке Java.
Отличное взаимодействие. Понятная задача. Рекомендую
Отличная работа.
Ответный отзыв
v0lkovM
Максим 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно написать задачу по программированию на языке Java.
Приятен в общении, задача поставлена четко. При работе вопросов не появилось
Отличная работа исполнителя. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Вопросов к работе не было.
Ответный отзыв