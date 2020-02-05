Vladshl111_

Доброго времени суток! Я заинтересован в выполнении вашего заказа.

ПРИМЕРЫ РАБОТ:http://utt-tour.ru/http://lyapts.ru/perezagruzkahttp://akasha.olgatsoy.ru/ispolnenie_zhelaniyЭТАПЫ РАБОТЫ:Предварительная консультация,1. ТЗ2. Прототип сайта3. Дизайн сайта4. Адаптация сайта под мобильную версию5. Вёрсткa!!! + Бесплатно сделаю первый блок сайта, чтобы вы убедились в моем профессионализме. Если понравится - продолжим совместную работу.ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ ИМЕННО СО МНОЙ: - Я ответственный, пунктуальный- Всегда на телефоне- Имею большой опыт работы и большую клиентскую базу- Доведу вас до БЕЗБАШЕННОГО результата Жду обратной связи!