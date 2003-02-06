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Мои Услуги:
Ретушь портретов - клик
Создание контента для соц сетей -клик
Цветокоррекция и добавление эффектов - клик
Восстановление старых фото - клик
И многое другое...
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Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с Техническим Заданием, обсуждение времени и стоимости;
2. При необходимости выполню Ваше Тестовое Задание;
3. Выполнение проекта;
4. Как только проект готов, отправляю работу с Водяными знаками;
5. Внесение правок (если таковые необходимы);
6. Оплата проекта;
7. После полной оплаты отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.
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Цены за услуги:
Цены на все услуги индивидуальны и зависят от объёма и сложности работы
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Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: написать сообщение
Instagram: написать сообщение
Discord: _subboi_#4755
Личное сообщение: написать сообщение
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