Качественная обработка фото

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Мои Услуги:

Ретушь портретов - клик

Создание контента для соц сетей -клик

Цветокоррекция и добавление эффектов - клик

Восстановление старых фото - клик

И многое другое...

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Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с Техническим Заданием, обсуждение времени и стоимости;

2. При необходимости выполню Ваше Тестовое Задание;

3. Выполнение проекта;

4. Как только проект готов, отправляю работу с Водяными знаками;

5. Внесение правок (если таковые необходимы);

6. Оплата проекта;

7. После полной оплаты отсылаю готовую работу, без водяных знаков;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.

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Цены за услуги:

Цены на все услуги индивидуальны и зависят от объёма и сложности работы

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Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: написать сообщение

Instagram: написать сообщение

Discord: _subboi_#4755

Личное сообщение: написать сообщение

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