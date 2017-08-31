Fron-end Разработчик

Привет,я имею более чем двухлетний опыт работы в веб-разработке и разработке веб-сайтов.

Я высококвалифицирован в создании веб-сайтов для всех устройств, которые помогают проектам выделяться в толпе. Опыт и профессиональные навыки - мои основные функции. Я всегда стараюсь разрабатывать высококачественные веб-приложения и мобильные приложения с использованием современных технологий.

Мои навыки и умения : ▶ HTML 5, CSS3 | FlexBox | SASS | LESS

▶ JavaScript | jQuery (в будущем планирую изучать React)

▶ PHP (низкий уровень)

▶ PSD to WordPress and HTML

▶ Bootstrap

▶ Pixel perfect

▶Git | GitHub | Bitbucket

▶PhotoShop

Почему я? Поскольку я действительно понимаю ценность вашего времени, я очень пунктуальный и трудолюбивый человек. Мой мобильный клиент всегда включен для вас, поэтому я всегда готов ответить на ваши вопросы, и вы никогда не будете наедине с вашей проблемой.