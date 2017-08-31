Привет,я имею более чем двухлетний опыт работы в веб-разработке и разработке веб-сайтов.
Я высококвалифицирован в создании веб-сайтов для всех устройств, которые помогают проектам выделяться в толпе. Опыт и профессиональные навыки - мои основные функции. Я всегда стараюсь разрабатывать высококачественные веб-приложения и мобильные приложения с использованием современных технологий.
Мои навыки и умения :▶ HTML 5, CSS3 | FlexBox | SASS | LESS
▶ JavaScript | jQuery (в будущем планирую изучать React)
▶ PHP (низкий уровень)
▶ PSD to WordPress and HTML
▶ Bootstrap
▶ Pixel perfect
▶Git | GitHub | Bitbucket
▶PhotoShop
Почему я? Поскольку я действительно понимаю ценность вашего времени, я очень пунктуальный и трудолюбивый человек. Мой мобильный клиент всегда включен для вас, поэтому я всегда готов ответить на ваши вопросы, и вы никогда не будете наедине с вашей проблемой.
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