Vladweek_705

Я учусь в ПГУПС на факультете "Транспортное строительство", но всю свою жизнь я посвятил и стараюсь продолжать посвящать (в перерывах между учебой) именно творчеству! Я закончил ДШИ имени Мравинского по классу фортепиано с красным дипломом, издал собственный сборник стихов "Жизнь.Чувства", не раз становился лауреатом театральных и литературных конкурсов и олимпиад, снял два короткометражных фильма (один документальный про свою гимназию, которую я окончил с золотой медалью, а другой - поздравительный для своего близкого друга с участием её знакомых со всего света), победил во всероссийской олимпиаде школьников "Большая перемена" в треке "Твори!", а также сейчас написал сценарий своего первого фильма и с ноября начинаю съемки со своей командой. Но я всегда мечтал, чтобы творчество современному человеку могло приносить не только удовоетворение, но и заработок, чтобы творческий человек был полезен и даже порой необходим другим! Поэтому я и пришел на этот сайт и надеюсь смогу быть кому-нибудь полезен)