Vladyslav1906

Настройка таргетированной рекламы в Fb, instagram

Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в Fb и instagram.

Работая со мной Вы получите:

- создание и разработка стратегии рекламной кампании

- настройка и ведение рекламной кампании

- каждодневная аналитика и контроль рекламных кампаний

- настройка ретаргетинга при помощи пикселя

- отчетность о проделанной работе и оптимизация бюджета

Моя цель – это в первую очередь Ваш желаемый результат.

Работаю с гарантией возврата.