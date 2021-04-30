Vladyslav1906

Настройка таргетированной рекламы в Fb, instagram
Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в Fb и instagram.
Работая со мной Вы получите:
- создание и разработка стратегии рекламной кампании
- настройка и ведение рекламной кампании
- каждодневная аналитика и контроль рекламных кампаний
- настройка ретаргетинга при помощи пикселя
- отчетность о проделанной работе и оптимизация бюджета
Моя цель – это в первую очередь Ваш желаемый результат.
Работаю с гарантией возврата.