Проектирование, конструирование, моделирование, машиностроение

Инженер-конструктор.

Опыт работы более 10 лет.

Большой опыт в разработке и реализации технических проектов. Разработка изделий в соответствии с дизайн проектами.

Образование: высшее техническое

Специализация:

- 3D модели и сборки в SolidWorks

- Рекламные конструкции, выставочные стенды

- Не стандартное оборудование и оснастка

- Гидропривод

- Мебель и предметы интерьера

- Большой опыт работы с листовым металлом

- Чертежи (оформления + спецификации) в соответствии с ГОСТов, ЕСКД

- Создание 3Dмоделей и сборок по ТЗ

Навыки:

Владею - Photoshop,Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD