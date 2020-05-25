Проектирование, конструирование, моделирование, машиностроение
Инженер-конструктор.
Опыт работы более 10 лет.
Большой опыт в разработке и реализации технических проектов. Разработка изделий в соответствии с дизайн проектами.
Образование: высшее техническое
Специализация:
- 3D модели и сборки в SolidWorks
- Рекламные конструкции, выставочные стенды
- Не стандартное оборудование и оснастка
- Гидропривод
- Мебель и предметы интерьера
- Большой опыт работы с листовым металлом
- Чертежи (оформления + спецификации) в соответствии с ГОСТов, ЕСКД
- Создание 3Dмоделей и сборок по ТЗ
Навыки:
Владею - Photoshop,Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD
Есть своё производство для реализации Ваших проектов
Портфолио
- Интерьер38 просмотров
- Перегородка41 просмотр
- Каркас подиума75 просмотров
- Механизм турникета63 просмотра
- Шестерня50 просмотров
- Дорожный блокиратор101 просмотр
- Вал56 просмотров