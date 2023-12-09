Веб-разработчик

Привет, меня зовут Владислав.

Я создаю веб-решения:

Фронтенд: HTML, CSS, JavaScript: Я разрабатываю красивые и удобные интерфейсы. React, Redux: Я работаю над динамичными веб-приложениями.

Бекенд: .NET: Я разрабатываю надежные серверные решения. PHP: Я создаю бекенд, адаптированный под ваши потребности.

Управление данными: Мой опыт в управлении базами данных обеспечивает безопасное и эффективное хранение информации.

Давайте обсудим, что вам нужно!