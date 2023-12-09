Веб-разработчик
Привет, меня зовут Владислав.
Я создаю веб-решения:
Фронтенд: HTML, CSS, JavaScript: Я разрабатываю красивые и удобные интерфейсы. React, Redux: Я работаю над динамичными веб-приложениями.
Бекенд: .NET: Я разрабатываю надежные серверные решения. PHP: Я создаю бекенд, адаптированный под ваши потребности.
Управление данными: Мой опыт в управлении базами данных обеспечивает безопасное и эффективное хранение информации.
Давайте обсудим, что вам нужно!
Веб-программирование
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от $8от 1 дня
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