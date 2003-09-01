VladyslavKrupa

Привлечение клиентов для бизнес

Продвижение бизнеса в Instagram и Facebook | Индивидуальное ведение Маркетинг программы

Зачем нужна реклама в Социальных сетях ?

▪ Крупные бизнесы по всему миру пользуются данной функцией для продвижения своих продуктов и дальнейшей продажи, но знаете ли вы как это делать правильно и эффективно ?

‍♂️ Меня зовут Владислав, я являюсь специалистом по настройке рекламных кампаний Фейсбук/Инстаграм.

✅ Запуск Рекламной Кампании в течение 2 Дней

✅ Более 10-ти успешных кейсов:

- Логистика 

- Бытовая Техника 

- Интернет-Магазины 

- Айти-аутсорсинг ‍

И другие, которые готов предоставить по вашему запросу.

✅ Работаю с командой профессионалов в сфере маркетинга

Почему нужно работать именно со мной ? 樂

- Я нацелен на долгосрочное сотрудничество. Ответственность к выполнению поставленной задачи клиента для меня - превыше всего 🎯

- У вас есть возможность собрать индивидуальный пакет услуг который соответствует вашим запросам 

- Для постоянных клиентов - бонусы 