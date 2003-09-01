VladyslavKrupa

Продвижение бизнеса в Instagram и Facebook | Индивидуальное ведение Маркетинг программы
Зачем нужна реклама в Социальных сетях ?
▪ Крупные бизнесы по всему миру пользуются данной функцией для продвижения своих продуктов и дальнейшей продажи, но знаете ли вы как это делать правильно и эффективно ?
♂️ Меня зовут Владислав, я являюсь специалистом по настройке рекламных кампаний Фейсбук/Инстаграм.
✅ Запуск Рекламной Кампании в течение 2 Дней
✅ Более 10-ти успешных кейсов:
- Логистика
- Бытовая Техника
- Интернет-Магазины
- Айти-аутсорсинг
И другие, которые готов предоставить по вашему запросу.
✅ Работаю с командой профессионалов в сфере маркетинга
Почему нужно работать именно со мной ? 樂
- Я нацелен на долгосрочное сотрудничество. Ответственность к выполнению поставленной задачи клиента для меня - превыше всего 🎯
- У вас есть возможность собрать индивидуальный пакет услуг который соответствует вашим запросам
- Для постоянных клиентов - бонусы