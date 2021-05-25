Vladyyslavv

Владислав Северин Vladyyslavv

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Архитектор, Дизайнер

Занимаюсь разработкой интерьеров и архитектурных решений. Рад знакомится с разными людьми и помогать в данной сфере.

Проекты с сопровождением и удаленно!

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