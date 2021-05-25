Архитектор, Дизайнер
Занимаюсь разработкой интерьеров и архитектурных решений. Рад знакомится с разными людьми и помогать в данной сфере.
Проекты с сопровождением и удаленно!
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Портфолио
- Харьков, Коттедж 290 м кв.64 просмотра
- Харьков, ЖК Ключи 112 м кв. (часть 2)88 просмотров
- Харьков ЖК Мира 2 квартира 81 м кв.49 просмотров
- Харьков, ЖК Ключи 112 м кв. (часть 1)74 просмотра
- Концепт проект 74 м кв.43 просмотра
- Харьков. ЖК Мира 2 квартира 65 м кв.54 просмотра
- Реализация санузла46 просмотров
- Харьков, ЖК Зерновая, квартира 45 м кв.42 просмотра
- Харьков. Двухуровневая квартира 65 м кв.29 просмотров
- Дизайн интерьеров / Архитектурное проектирование38 просмотров