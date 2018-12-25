Vlaryushina

Образование: юридическое.

Имеется опыт написания курсовых и дипломных работ по дисциплинам: общая теория права, уголовное,гражданское,трудовое,административное право, информационные технологии. Так же имеется опыт ведения групп в соц. сетях, написание постов.

Пунктуальная, ответственная, исполнительная, качественно выполняю поставленные задачи. Умею слушать и слышать, то о чем просит заказчик. Грамотная, не имею в своем словарном запасе слов-паразитов.

Люблю темы по юридическим вопросам, по воспитанию детей, про спорт, про косметические продукты.

Умею пользоваться такими программами как: MS Word, MS Excel, Ms Acess, КонсультантПлюс, 1С.

Компьютером владею на уровне продвинутого пользователя.

Люблю узнавать для себя что-то новое, всегда стараюсь перепроверить свою работу, при необходимости изучаю литературу по новым для себя темам.