За качество необходимо платить.

• Моделирование в Blender.

• Визуализация (рендер) в Keyshot, Blender.

• Запекание текстур в Marmoset Toolbag.

• Текстуринг в Substance Painter.

• Постобработка рендера в Photoshop.

• Скульптинг в Blender, ZBrush. Знания анатомии, художественное мышление.

• Знания технологий изготовления ювелирных изделий.

• Знания игрового пайплайна.

• Опыт работы на производстве ювелирных изделий.

• Опыт работы с ЧПУ станками и воском.

• Опыт создания игровых пропсов, оружия.

• Опыт создания моделей под 3D печать.

• Разработка дизайна ювелирных изделий.