За качество необходимо платить.
• Моделирование в Blender.
• Визуализация (рендер) в Keyshot, Blender.
• Запекание текстур в Marmoset Toolbag.
• Текстуринг в Substance Painter.
• Постобработка рендера в Photoshop.
• Скульптинг в Blender, ZBrush. Знания анатомии, художественное мышление.
• Знания технологий изготовления ювелирных изделий.
• Знания игрового пайплайна.
• Опыт работы на производстве ювелирных изделий.
• Опыт работы с ЧПУ станками и воском.
• Опыт создания игровых пропсов, оружия.
• Опыт создания моделей под 3D печать.
• Разработка дизайна ювелирных изделий.
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