Есть сайт на cms битрикс http://www.radiochast.ru Есть верстка всех страниц https://drive.google.com/drive/folders/0Bxoel-TklBVLbV9JbE92QlpaTXM Нужно сделать адаптивную верстку на самом сайте Вопрос срочный, срок 2 дня
- HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Верстка адаптивного дизайна. Дизайн готов, надо поставить на сайт http://avtopogruzchik.ru cms umi Дизайн можно посмотреть здесь [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FDnbEKwMl3KUPYd]https://yadi.sk/d/DnbEKwMl3KUPYd[/url]HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Нужно следующие пункты сделать на сайте, сделанном на Wordpress 1. http://bubnov.ru/category/group-work/ – там есть третье меню, которое должно корректно прилипать при скролле (если нажать развернуть в разделе "тренинги") – эта ф-ция уже была сделана, но ее сломал ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
CMS сайта modx-revo. Макеты предоставляем в формате psd, адаптивная вёрстка. Структура меню (согласно макету): 1. о компании (главная) 2. замена масла 3. услуги 4. акции 5. фотогалерея 6. вопрос-ответ 7. новости 8. отзывы 9. контакты Комментарии по экффектам: 1) хэдер: - подчеркивается при наведении карта и мэйл и время ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Устранить нюансы в шаблоне Simpla и наполнить магазин. Более 200 единиц товара, ссылки скину, таблицей или вручную, как угодно. Постоплата! Только когда все нюансы будут устранены и магазин наполнен и будет на моем хостинге. Никак иначе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт на MODX, надо заполнить карточки товара. Внимательно прочтите инструкцию. На первый взгляд всё сложно и запутанно, но немного разобравшись, всё оказывается довольно-таки просто. Оплата 5 руб. за карточку, общий объём – около 1000 карточек. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется переделать сайт: https://symu.co/gtmzjmzy.sh (нажимайте на цифру, там написано что делать) Сотрудничество долгосрочное. Пишите опыт и примерную цену. Оплата поэтапно либо по окончанию.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Оптимизация и защита сайта на WordPress http://www.kesz.ru Оплата поэтапно либо по окончанию.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно реализовать форму заявки, аналогичную как на сайте: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Ffilkos.com%2F]filkos.com/[/url] CMS Joomla Стоимость / Срок исполнения ? Оплата по окончанию.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть шаблон нужно натянуть на движок/сделать кроссбраузерную верстку Оплата по окончанию.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется провести аудит на тему "Какой движок будет оптимальным для интернет магазина мебели?" Проект: Интернет-магазин мебели. (до 100 тыс. позиций) Варианты: OpenCart, 1-C Bitrix, Самописный. Нужно: - Проконсультировать, сколько будет стоить написание сайта на каждом из движков - Какой из ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
1) на сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Finkolglass.com%2F]inkolglass.com/[/url] где стоит логотип эта зона показывается по разрешению экрана. Нужно чтоб лого + текст + номера тел + снова текст и поисковик показывалось одинакова на всех экранах, не важно какое разрешение. Пример [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Flifemebel.ru%2F]lifemebel.ru/[/url] ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно внести пару изменений на Drupal. переделать калькулятор, спарсинг данных, мелкие переделки ТЗ есть ! Оплата по окончанию.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть три однотипных корп. сайта под разные регионы. Нужен front-end разработчик, который будет поддерживать сайты, внедрять корректировки. CMS: Joomla Используется bitbucketСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разрабатывается интернет магазин, CMS NetCat Business 5.8. Я занимаюсь дизайном и вёрсткой сайта. Человек, который должен был заниматься технической частью в неткате сейчас недоступен. В макеты всё подогнано, уже сделаны почти все страницы, но с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Optictelecom_kz 1. Сделать возможность просмотра товаров на сайте виде плитке и списка. На данный момент просмотр только виде плитки. 2. Psd исходник приложен. 3. В мобильной версии все тоже должно отображаться корректно, прошу указать цены и сроки. Оплата по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Верстка сделана очень качественно, по этому трудностей появится не должно. Пишите ваши предложения и скайп. Оплата по окончанию.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
1) Активировать все кнопки захвата на сайте и поставить им соответствующие формы захвата и соответствующие страницы Спасибо. Проставить более видимую анимацию на все кнопки сайта. 2) Исправить шрифт на главной, в блоке всегда рады гостям. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен темплейт подобный этому в PSD: http://www.ugsage.com/default/7-hd-digital-octa-core-64bit-32gb-2g-ram-android-6-0-multi-touch-screen-car-stereo-with-screen-mirroring-function-obd2.html Но не 100%-ная копия, можно что-то поменять. Самое главное чтобы можно было менять текст и фото. Оплата поэтапная либо в конце.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать вёрстку адаптивного сайта из 6 страниц индивидуального дизайна на Bootstrap 3, все макеты по сетке в psd. Требования к исполнителю: - ответственность, исполнительность, не теряемость, крепкое здоровье, надежный интернет - при не соблюдении сроков будем искать другого исполнителя. Оплата ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт7 лет назад