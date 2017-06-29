Добрый день, Нужно следующие пункты сделать на сайте, сделанном на Wordpress 1. http://bubnov.ru/category/group-work/ – там есть третье меню, которое должно корректно прилипать при скролле (если нажать развернуть в разделе "тренинги") – эта ф-ция уже была сделана, но ее сломал ...