VlasSD

Влас Довгалюк VlasSD

 
26 летУкраина/Винница
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
volk29
Сергей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
7 баллов
6 лет назад
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Были небольшие задержки в оплате,в остальном претензий не имею.
Очень добрый, терпеливый исполнитель, сделал все как надо, внес правки во все что просили.
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