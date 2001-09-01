Меня зовут Пищеда Владимир Владимирович. Я родился 1 апреля (серьезно) 1985 года в городе Днепропетровск, который является вторым крупнейшим и культурно развитым городом в Украине. Еще с раннего детства у меня обнаружились особые способности к изобразительному искусству. Я рисую сколько себя помню, на всем что попадало под руки, на обрывках бумаги, полях тетрадок, даже иногда стенах... Именно поэтому у меня практически никогда не возникало сомнений по поводу кем стать и как реализовать себя в жизни. Закончив художественную школу, как раз перед выпуском из общеобразовательной, я стал определяться с дальнейшим местом учебы. Мой выбор пал на местное художественное училище, по окончанию которого я поступил в МАБиП им. Кручининой на факультет компьютерного дизайна. Уже на первом курсе я без проблем нашел свою первую работу по специальности. Я устроился в небольшую экспресс-типографию, где в основном занимался версткой визиток и небольших буклетов. Увы развитие в творческом плане эта работа мне не сулила, но стала так сказать отправной точкой в карьере. А дальше были дизайн центр наружной рекламы, рекламное агентство, издательство и глянцевый журнал... В данный момент я ведущий дизайнер агентства коммуникаций "Абрис", где занимаюсь помимо стандартных рекламных задач выпуском двух периодических изданий...
Это что касается непосредственно моего призвания, а по жизни я молодой, немного бесшабашный парень. Из интересов помимо графики могу выделить музыку и театр. Параллельно с занятиями в художественной школе, будучи подростком, я открыл для себя маленький на то время, но такой удивительный мир театра. Параллельно с занятиями рисования я посещал драммкружок. Всегда был восхищен действом происходящим на сцене, а тут представлялась возможность стать его частью. Более того после окончания средней школы я всерьез задумывался о поступлении в театральный коледж и даже на "отлично" сдал вступительные экзамены... Но учиться туда так и не пошел. В последнюю минуту решил все же придерживаться начального плана и поступил в художественное училище.
С музыкой я связан также тесно, хотя в полной мере открыл ее для себя гораздо позже чем искусство рисунка и театра. В 17 лет собрал свою первую группу, а сейчас уже с успехом гастролирую по городам нашей великой родины :)
Пищеда Владимир Владимирович
Дата рождения: 1.04.85.
Контактный тел.: 8-093-76-00-77-1; 774-28-51
e-mail: [email protected]
icq: 368735254
Образование:
09.2004 - 07.2006
Открытая Межрегиональная Академия Бизнеса и Права им. Н. Кручининой
курс: компьютерный дизайн
09.2001 - 06.2004
Днепропетровский Учебно Производственный Центр №2
курс: художник-оформитель
1996-1999
Местная художественная школа
Опыт работы:
12.2009-
агентство коммуникаций «Абрис»
должность: дизайнер-полиграфист
01.2008 – 10.2009
Рекламно-коммерческий центр "Злат"
Должность: дизайнер-полиграфист
02.2006 – 01,2008
рекламное агентство "Эра"
должность: дизайнер-полиграфист
07.2005 – 12.2005
дизайн центр "Хард"
должность: дизайнер по наружной рекламе
05.2004 – 07.2005
Рекламно-полиграфический центр "Багира"
Должность: дизайнер-полиграфист
2003
журнал "Торговые ведомости"
Должность: карикатурист