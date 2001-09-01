Профессиональный графический дизайнер

Меня зовут Пищеда Владимир Владимирович. Я родился 1 апреля (серьезно) 1985 года в городе Днепропетровск, который является вторым крупнейшим и культурно развитым городом в Украине. Еще с раннего детства у меня обнаружились особые способности к изобразительному искусству. Я рисую сколько себя помню, на всем что попадало под руки, на обрывках бумаги, полях тетрадок, даже иногда стенах... Именно поэтому у меня практически никогда не возникало сомнений по поводу кем стать и как реализовать себя в жизни. Закончив художественную школу, как раз перед выпуском из общеобразовательной, я стал определяться с дальнейшим местом учебы. Мой выбор пал на местное художественное училище, по окончанию которого я поступил в МАБиП им. Кручининой на факультет компьютерного дизайна. Уже на первом курсе я без проблем нашел свою первую работу по специальности. Я устроился в небольшую экспресс-типографию, где в основном занимался версткой визиток и небольших буклетов. Увы развитие в творческом плане эта работа мне не сулила, но стала так сказать отправной точкой в карьере. А дальше были дизайн центр наружной рекламы, рекламное агентство, издательство и глянцевый журнал... В данный момент я ведущий дизайнер агентства коммуникаций "Абрис", где занимаюсь помимо стандартных рекламных задач выпуском двух периодических изданий...

Это что касается непосредственно моего призвания, а по жизни я молодой, немного бесшабашный парень. Из интересов помимо графики могу выделить музыку и театр. Параллельно с занятиями в художественной школе, будучи подростком, я открыл для себя маленький на то время, но такой удивительный мир театра. Параллельно с занятиями рисования я посещал драммкружок. Всегда был восхищен действом происходящим на сцене, а тут представлялась возможность стать его частью. Более того после окончания средней школы я всерьез задумывался о поступлении в театральный коледж и даже на "отлично" сдал вступительные экзамены... Но учиться туда так и не пошел. В последнюю минуту решил все же придерживаться начального плана и поступил в художественное училище.

С музыкой я связан также тесно, хотя в полной мере открыл ее для себя гораздо позже чем искусство рисунка и театра. В 17 лет собрал свою первую группу, а сейчас уже с успехом гастролирую по городам нашей великой родины :)

Пищеда Владимир Владимирович

Дата рождения: 1.04.85.

Контактный тел.: 8-093-76-00-77-1; 774-28-51

e-mail: [email protected]

icq: 368735254

Образование:

09.2004 - 07.2006

Открытая Межрегиональная Академия Бизнеса и Права им. Н. Кручининой

курс: компьютерный дизайн

09.2001 - 06.2004

Днепропетровский Учебно Производственный Центр №2

курс: художник-оформитель

1996-1999

Местная художественная школа

Опыт работы:

12.2009-

агентство коммуникаций «Абрис»

должность: дизайнер-полиграфист

01.2008 – 10.2009

Рекламно-коммерческий центр "Злат"

Должность: дизайнер-полиграфист

02.2006 – 01,2008

рекламное агентство "Эра"

должность: дизайнер-полиграфист

07.2005 – 12.2005

дизайн центр "Хард"

должность: дизайнер по наружной рекламе

05.2004 – 07.2005

Рекламно-полиграфический центр "Багира"

Должность: дизайнер-полиграфист

2003

журнал "Торговые ведомости"

Должность: карикатурист