VldMoskvi4

Владислав VldMoskvi4

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front-end. Вёрстка сайтов: HTML + CSS + JS.

О себе:

Интересоваться веб-разработкой начал год назад, за это время изучения и практики получил достаточные знания, чтобы верстать сайты как статичные, так и интерактивные. Эта сфера мне очень нравится и я стремлюсь к дальнейшему повышению навыков и повышению качества работы!

Владение навыками: 

  • Написание качественного кода ;
  • Методология БЭМ либо inverted triangle css ;
  • Кроссбраузерность свёрстанного сайта ;
  • Применение препроцессоров SCSS/SASS в написании кода ;
  • Применение актуальных технологий - Flexbox вёрстка / Bootstrap ;
  • Резиновая и адаптивная вёрстка под разные устройства ;
  • JavaScript ;
  • Pixel Perfect вёрстка ;
  • Photoshop для внесения изменений в макет ;
Гарантии при работе с заказчиком:

  • Постоянная обратная связь  |
  • Выполненная работа в срок |
  • Возможность вносить правки в работу, если это понадобится |
  • Возможность внесения правок в макет |

После выполнения заказа обязательно оставляйте отзыв, мне важно знать вашу оценку работы!

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Отзывы заказчиков

pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать баннер
Владислав начинающий дизайнер. К работе подходит ответственно, вежлив в переписке. При необходимости вносит правки. Создал мне очень хороший баннер, за короткий срок.
Всё хорошо
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