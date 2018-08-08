Front-end. Вёрстка сайтов: HTML + CSS + JS.
О себе:
Интересоваться веб-разработкой начал год назад, за это время изучения и практики получил достаточные знания, чтобы верстать сайты как статичные, так и интерактивные. Эта сфера мне очень нравится и я стремлюсь к дальнейшему повышению навыков и повышению качества работы!
Владение навыками:
- Написание качественного кода ;
- Методология БЭМ либо inverted triangle css ;
- Кроссбраузерность свёрстанного сайта ;
- Применение препроцессоров SCSS/SASS в написании кода ;
- Применение актуальных технологий - Flexbox вёрстка / Bootstrap ;
- Резиновая и адаптивная вёрстка под разные устройства ;
- JavaScript ;
- Pixel Perfect вёрстка ;
- Photoshop для внесения изменений в макет ;
- Постоянная обратная связь |
- Выполненная работа в срок |
- Возможность вносить правки в работу, если это понадобится |
- Возможность внесения правок в макет |
После выполнения заказа обязательно оставляйте отзыв, мне важно знать вашу оценку работы!
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
7 лет назад
Владислав начинающий дизайнер. К работе подходит ответственно, вежлив в переписке. При необходимости вносит правки. Создал мне очень хороший баннер, за короткий срок.
Ответный отзыв
Всё хорошо