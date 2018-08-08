Front-end. Вёрстка сайтов: HTML + CSS + JS.

О себе:

Интересоваться веб-разработкой начал год назад, за это время изучения и практики получил достаточные знания, чтобы верстать сайты как статичные, так и интерактивные. Эта сфера мне очень нравится и я стремлюсь к дальнейшему повышению навыков и повышению качества работы!

Владение навыками:

Написание качественного кода ;

кода ; Методология БЭМ либо inverted triangle css ;

inverted triangle css ; Кроссбраузерность свёрстанного сайта ;

свёрстанного сайта ; Применение препроцессоров SCSS/SASS в написании кода ;

в написании кода ; Применение актуальных технологий - Flexbox вёрстка / Bootstrap ;

; Резиновая и адаптивная вёрстка под разные устройства ;

и вёрстка под разные устройства ; JavaScript ;

; Pixel Perfect вёрстка ;

; Photoshop для внесения изменений в макет ;

Гарантии при работе с заказчиком:

Постоянная обратная связь |

Выполненная работа в срок |

Возможность вносить правки в работу, если это понадобится |

Возможность внесения правок в макет |