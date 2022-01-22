Настройка рекламного кабинета в Я.Директ и Google Ads

Я специалист по настройке рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads. На сегодня интернет предоставляет всем предпринимателям уникальную возможность рекламы своих товаров и услуг с использованием сервисов Яндекса и Гугла. Я готова помочь Вам увеличить число своих клиентов и предложить следующие услуги:

- создание турбо-сайта под Вашу нишу (в случае отсутствия у Вас своего) - 5000 р.;

- сбор семантического ядра - 5000 р.;

- настройку рекламного кабинета на уже имеющийся сайт или на турбо-сайт - 5000 р.;

- сопровождение рекламного кабинета - 10 000/мес.;

- аудит Вашего действующего сайта с целью выявить причины недостаточного количества покупателей - 5000 р.