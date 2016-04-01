VodT

Иван VodT

 
36 летРоссия/Томск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Быстро, стильно и качественно!
Портфолио
Отзывы заказчиков
kirt231
Пётр 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайнер LP Стеклопакеты
Спасибо за работу! Иван, показал себя как ответственный исполнитель. Всегда на связи, задание выполнено в срок. Было несколько правок, которые он быстро внёс, за что отдельное спасибо, т.к. сроки проекта поджимают. Буду обращаться ещё.
Понятное ТЗ, адекватные правки. Оплата сразу. Приятно работать с такими заказчиками! Спасибо!
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Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
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