Спасибо за работу! Иван, показал себя как ответственный исполнитель. Всегда на связи, задание выполнено в срок. Было несколько правок, которые он быстро внёс, за что отдельное спасибо, т.к. сроки проекта поджимают. Буду обращаться ещё.