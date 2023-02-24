Vodol2023

Павло Vodol2023

 
30 летУкраина/Черкассы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
"Карие глаза, сильная душа: портрет парня 29 лет"

Резюме

Имя: Pasha

Контактная информация: [email protected]

Опыт работы:

  • Рерайтер и коопирайтер с 2016 года

  • Работал на различных проектах в области маркетинга, рекламы и социальных сетей

  • Опыт работы в написании статей, обзоров, копирайтинга, контент-маркетинга, рерайтинга и перевода текстов на английский язык

  • Знание основных SEO-технологий и правил написания контента для поисковых систем

  • Опыт работы в сфере IT, особенно в области информационных технологий и программирования

  • Умение работать в команде и выполнять задания в сроки

  • Отличные навыки коммуникации и ведения переговоров

Образование:

  • Высшее образование 2015 года выпуска

Навыки:

  • Отличное знание украинского, русского и английского языков, как родного и владение на уровне носителя

  • Уверенное владение Microsoft Office и Adobe Creative Suite

Личные качества:

  • Ответственность и дисциплинированность

  • Высокая работоспособность и быстрая обучаемость

  • Креативность и способность думать нестандартно

Готов обсудить возможность сотрудничества и предоставить дополнительную информацию по запросу.

Написание статей