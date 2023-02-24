"Карие глаза, сильная душа: портрет парня 29 лет"

Резюме

Имя: Pasha

Контактная информация: [email protected]

Опыт работы:

Рерайтер и коопирайтер с 2016 года

Работал на различных проектах в области маркетинга, рекламы и социальных сетей

Опыт работы в написании статей, обзоров, копирайтинга, контент-маркетинга, рерайтинга и перевода текстов на английский язык

Знание основных SEO-технологий и правил написания контента для поисковых систем

Опыт работы в сфере IT, особенно в области информационных технологий и программирования

Умение работать в команде и выполнять задания в сроки