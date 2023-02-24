Резюме
Имя: Pasha
Контактная информация: [email protected]
Опыт работы:
Рерайтер и коопирайтер с 2016 года
Работал на различных проектах в области маркетинга, рекламы и социальных сетей
Опыт работы в написании статей, обзоров, копирайтинга, контент-маркетинга, рерайтинга и перевода текстов на английский язык
Знание основных SEO-технологий и правил написания контента для поисковых систем
Опыт работы в сфере IT, особенно в области информационных технологий и программирования
Умение работать в команде и выполнять задания в сроки
Отличные навыки коммуникации и ведения переговоров
Образование:
Высшее образование 2015 года выпуска
Навыки:
Отличное знание украинского, русского и английского языков, как родного и владение на уровне носителя
Уверенное владение Microsoft Office и Adobe Creative Suite
Личные качества:
Ответственность и дисциплинированность
Высокая работоспособность и быстрая обучаемость
Креативность и способность думать нестандартно
Готов обсудить возможность сотрудничества и предоставить дополнительную информацию по запросу.