Копирайтер в агентстве МейджикПен
сен 2006 – настоящее время (3 года 8 месяцев)
Деятельность: Написание статей информационного и рекламного характера. Рерайт.
Сео-копирайтинг.
Тематика статей: строительство, создание и поддержка сайтов, туризм, автомобили, сфера услуг, женская тематика и т.д.
Общее количество статей: 349.
Копирайтер в веб-студии WhiteWeb
июнь 2008 – настоящее время (1 год 11 месяцев)
Деятельность: Написание статей рекламного и информационного характера.
Сео-копирайтинг. Рерайт.
Тематика: автомобили, создание и поддержка сайтов, дизайн, юриспруденция.
Общее количество статей: 154.
Копирайтер Интернет-магазина Sitystile
сен 2009 - настоящее время (6 мес)
Цикл информационных статей о моде, преимущественно о модной обуви.
Статьи для блога магазина.
Копирайтер в интернет-магазине бытовой техники Технотрейд.
август 2007 - январь 2009 (1 год 5 месяцев)
Наполнение интернет-магазина бытовой техники информационными и рекламными статьями.
Сео-копирайтинг.
Общее количество написанных статей: 367.
Знание бытовой техники на уровне менеджера.
Копирайтер в интернет-магазине стройматериалов Домикс.
сен 2008 - январь 2009 (4 месяца)
Написание информационных статей для интернет-магазина стройматериалов и сантехники.
Общее количество статей: 15-20 шт.
Копирайтер в веб-студии Ат-дот.
ноябрь 2008 - декабрь 2008 (1 месяц)
Текстовое наполнение сайта веб-студии.
Всего 14 статей.
Модератор текстовой биржи TextExchange
сентябрь 2009 - январь 2010 (5 месяцев)