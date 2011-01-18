Vodolej

Дарья Vodolej

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Копирайтер в агентстве МейджикПен

сен 2006 – настоящее время (3 года 8 месяцев)

Деятельность: Написание статей информационного и рекламного характера. Рерайт.

Сео-копирайтинг.

Тематика статей: строительство, создание и поддержка сайтов, туризм, автомобили, сфера услуг, женская тематика и т.д.

Общее количество статей: 349.

Копирайтер в веб-студии WhiteWeb

июнь 2008 – настоящее время (1 год 11 месяцев)

Деятельность: Написание статей рекламного и информационного характера.

Сео-копирайтинг. Рерайт.

Тематика: автомобили, создание и поддержка сайтов, дизайн, юриспруденция.

Общее количество статей: 154.

Копирайтер Интернет-магазина Sitystile

сен 2009 - настоящее время (6 мес)

Цикл информационных статей о моде, преимущественно о модной обуви.

Статьи для блога магазина.

Копирайтер в интернет-магазине бытовой техники Технотрейд.

август 2007 - январь 2009 (1 год 5 месяцев)

Наполнение интернет-магазина бытовой техники информационными и рекламными статьями.

Сео-копирайтинг.

Общее количество написанных статей: 367.

Знание бытовой техники на уровне менеджера.

Копирайтер в интернет-магазине стройматериалов Домикс.

сен 2008 - январь 2009 (4 месяца)

Написание информационных статей для интернет-магазина стройматериалов и сантехники.

Общее количество статей: 15-20 шт.

Копирайтер в веб-студии Ат-дот.

ноябрь 2008 - декабрь 2008 (1 месяц)

Текстовое наполнение сайта веб-студии.

Всего 14 статей.

Модератор текстовой биржи TextExchange

сентябрь 2009 - январь 2010 (5 месяцев)

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4772
Копирайтинг
нет отзывов
от $42
от 1 дня
#12329