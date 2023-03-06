Python-developer
Я разработчик на Python, и у меня есть опыт разработки веб-приложений с использованием фреймворков Django и Flask.
Обладаю обширными знаниями SQL и управления базами данных с использованием MySQL.
Пишу эффективный и хорошо документированный код.
Имею знания в области разработки интерфейсов с использованием HTML, CSS и хорошее понимание дизайна API.
Учусь в IT OVERONE по направлению Python-developer:
- изучил основы алгоритмов Python;
- научился создавать чат-ботов в Telegram;
- освоил написание приложений/игр на PyGame;
- обучился написанию проектов сайтов на Django и Flask с использованием HTML разметки, CSS стилей и интерфейсом API
Я против войны в Украине!