Python-developer

Я разработчик на Python, и у меня есть опыт разработки веб-приложений с использованием фреймворков Django и Flask.

Обладаю обширными знаниями SQL и управления базами данных с использованием MySQL.

Пишу эффективный и хорошо документированный код.

Имею знания в области разработки интерфейсов с использованием HTML, CSS и хорошее понимание дизайна API.

Учусь в IT OVERONE по направлению Python-developer:

- изучил основы алгоритмов Python;

- научился создавать чат-ботов в Telegram;

- освоил написание приложений/игр на PyGame;

- обучился написанию проектов сайтов на Django и Flask с использованием HTML разметки, CSS стилей и интерфейсом API