В интернете помимо сериалов и прочтения новостей о экономике и политике наткнулась на интересную статейку о фри-лансерах. Статья была небольшая, но заинтересовала, и я начала копать дальше. А дальше - данный сайт оказался одним из самых рекомендуемых, поэтому создала именно на нем новый аккаунт и пытаюсь разобраться что тут к чему. Узнала тут много нового, в основном интересует работа с текстами, потому что читать очень люблю.

В общем-то в жизни как и многим людям я пробовала заниматься всем: в институте писала одногруппникам на заказ рефераты, контрольные и курсовые на экономические темы. Устраивалась на работу - помимо себя писала резюме тем же самым одногруппникам. Отправила дочь в детский садик - помогала воспитателям писать и набирать сценарии к утренникам.

Очень заинтересовала работа рерайтера, хотелось бы попробовать себя в каком-нибудь проекте, согласна даже на заниженную ставку. По-поводу другой работы с текстами, я думаю у меня проблем тоже не возникнет: за плечами курсы секретаря-референта с набором текста вслепую, компьютерные курсы с полным знанием пакета Word. Потенциал так же присутствует и плюс частый онлайн.

Надеюсь в ближайшее время найду для себя какой-нибудь подходящий проект и вольюсь в дружный коллектив фри-лансеров.