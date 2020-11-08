VolMaks

Максим VolMaks

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно и в срок, чистый и валидный код.

Рад приветствовать вас на странице моего профиля!

Если вы ищете разработчика, с которым удобно работать и которому важно, чтобы вы клиент остался доволен - вы обратились по адресу!

 Что я здесь делаю:

  • Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным кодом
  • Верстаю из PSD и Figma (при необходимости Sketch, Zeplin)
  • Верстаю с адаптивностью, отзывчивостью
 Что я использую:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.
 Обо мне:

  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • всегда на связи
 Связь:

С наилучшими пожеланиями!