Качественно и в срок, чистый и валидный код.

Рад приветствовать вас на странице моего профиля!

Если вы ищете разработчика, с которым удобно работать и которому важно, чтобы вы клиент остался доволен - вы обратились по адресу!

Что я здесь делаю:

Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным кодом

Верстаю из PSD и Figma (при необходимости Sketch, Zeplin)

Верстаю с адаптивностью, отзывчивостью

HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.