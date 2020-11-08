Качественно и в срок, чистый и валидный код.
Рад приветствовать вас на странице моего профиля!
Если вы ищете разработчика, с которым удобно работать и которому важно, чтобы вы клиент остался доволен - вы обратились по адресу!
Что я здесь делаю:
- Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным кодом
- Верстаю из PSD и Figma (при необходимости Sketch, Zeplin)
- Верстаю с адаптивностью, отзывчивостью
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- E-mail: [email protected]
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