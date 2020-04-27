Меня зовут Ольга, выполняю рерайт, копирайт текстов. К сожалению при смене номера телефона, не могу восстановить старый аккаунт с работами.

- Опыт работы в сфере продаж- Хорошая ориентация в банковских продуктах- Опыт работы с большим количеством информации - Знание специализированных компьютерных программ- Отличное владение навыками активных продаж - Умение рационально оценивать кредитоспособность клиента на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности - Опыт работы в должности менеджера по продажам более 5 лет - Умение составить грамотное коммерческое предложение - Навыки ведения деловых переговоров Коммуникабельность, стрессоустойчивость и нацеленность на результат помогают мне добиваться наиболее выгодных для компании условий на переговорах

Высшее экономическое образование