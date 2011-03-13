Volkk200

Артем Антонов Volkk200

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Логотип
Конструктивный диалог,моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Рекомендую для сотрудничества! Все устрояло!
Ответный отзыв
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта
Очень хороший заказчик,приятный в общении,четко говорит что нужно,и вовремя оплачивает!Рекомендую!
Все устрояло, вовремя, то что нужно! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать несколько картинок
Сотрудничеством доволен, отличный заказчик
Все как заказывал, быстро, качесвенно! рекомендую
Ответный отзыв