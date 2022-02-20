Волков Геннадий Маркленович

Родился 23 апреля 1961 года в Воронежской области, р/п Н.Кисляй

Первый творческий опыт получил в колхозах Волгоградской области в 1974

году, принимал активное участие в росписи стен сельских клубов и

столовых.Помимо домашних упражнений в живописи и рисунке посещал

изостудию при ДК им. Ленина в г. Волгограде.

Служба в рядах Советской армии (ценнейший опыт соц. реализма), росписи стен,

изготовления настенных панно и оформления всякой армейской «лабуды»,

поступил в Волгоградский Инженерно-строительный институт на факультет

архитектуры и градостроительства на дневное отделение, успешно сочетая

учебу и работу художника-оформителя во Дворце спорта. После успешного

окончания 3-х курсов, вновь отправился нести культуру в колхозы области,

потому как там можно было заработать…

1984-1986 гг. - Художник в Волгоградском филиале Ростовского комбината «Бытреклама» - интерьер, роспись, чеканка

1986-1992 гг. – Ушел в горы, работал спасателем на Кавказе, живопись перешла в разряд хобби

1993-1997 гг. – Свободное творчество, сделал интерьеры ряда ресторанов и баров в Майкопе, Волгограде, Ростове-на-Дону

В 1997 году по благословению Митрополита Майкопско-Адыгейского

Пантелеимона расписывал стены Православной гимназии в г. Майкопе.

Написал несколько икон для храма Св. Георгия и на заказ.

С 1998 года начал заниматься компьютерной графикой и рекламой, работал в типографии, делал карикатуры для газеты.

1999 г. – Работа в г. Сочи – РХМ «Премьер» дизайнером, начальником цеха

наружной рекламы, техническим директором. Занимался разработкой и

руководством изготовления и монтажа рекламных установок, световой

рекламой (неон).

2002 г. – Свободное творчество в Абхазии. Ресторан «Старый Сухум» в г.

Сухуми, летний ресторан «Таверна у причала» в пансионате «Самшитовая

роща» в Пицунде.

С сентября 2002 г. в Москве, ряд проектов в наружной рекламе, интерьере, оформление

декораций для корпоративов, несколько проектов в Австрии и Германии для "ИНТЕКО" и

Батуриной Е. Н. ...