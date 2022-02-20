Волков Геннадий Маркленович
Родился 23 апреля 1961 года в Воронежской области, р/п Н.Кисляй
Первый творческий опыт получил в колхозах Волгоградской области в 1974
году, принимал активное участие в росписи стен сельских клубов и
столовых.Помимо домашних упражнений в живописи и рисунке посещал
изостудию при ДК им. Ленина в г. Волгограде.
Служба в рядах Советской армии (ценнейший опыт соц. реализма), росписи стен,
изготовления настенных панно и оформления всякой армейской «лабуды»,
поступил в Волгоградский Инженерно-строительный институт на факультет
архитектуры и градостроительства на дневное отделение, успешно сочетая
учебу и работу художника-оформителя во Дворце спорта. После успешного
окончания 3-х курсов, вновь отправился нести культуру в колхозы области,
потому как там можно было заработать…
1984-1986 гг. - Художник в Волгоградском филиале Ростовского комбината «Бытреклама» - интерьер, роспись, чеканка
1986-1992 гг. – Ушел в горы, работал спасателем на Кавказе, живопись перешла в разряд хобби
1993-1997 гг. – Свободное творчество, сделал интерьеры ряда ресторанов и баров в Майкопе, Волгограде, Ростове-на-Дону
В 1997 году по благословению Митрополита Майкопско-Адыгейского
Пантелеимона расписывал стены Православной гимназии в г. Майкопе.
Написал несколько икон для храма Св. Георгия и на заказ.
С 1998 года начал заниматься компьютерной графикой и рекламой, работал в типографии, делал карикатуры для газеты.
1999 г. – Работа в г. Сочи – РХМ «Премьер» дизайнером, начальником цеха
наружной рекламы, техническим директором. Занимался разработкой и
руководством изготовления и монтажа рекламных установок, световой
рекламой (неон).
2002 г. – Свободное творчество в Абхазии. Ресторан «Старый Сухум» в г.
Сухуми, летний ресторан «Таверна у причала» в пансионате «Самшитовая
роща» в Пицунде.
С сентября 2002 г. в Москве, ряд проектов в наружной рекламе, интерьере, оформление
декораций для корпоративов, несколько проектов в Австрии и Германии для "ИНТЕКО" и
Батуриной Е. Н. ...