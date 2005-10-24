Волков Александр Александрович
Адрес: Россия, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект д.152, кв. 158
Электронная почта:
Дата и место рождения: 16.04.1984, г. Сыктывкар
Образование:
1997-2001 Технологический Лицей при Сыктывкарском Лесном Институте
специальность: Оператор ЭВМ :)
2001-2006 Сыктывкарский Лесной Институт при Санкт-Петербургской Лесотехнической Академии
специальность: Инженер информационных систем
В данный момент пишу диплом
Профессиональная деятельность:
2002 г. Специалист по техническому обеспечению ОАО
2002 г. Администратор компьютерного салона
2003 г. Администратор компьютерного салона
2003 - 2005 гг. Инженер-программист ОАО
Профессиональный опыт:
- Пусконаладочные работы Локально-вычислительных сетей
- Администрирование ЛВС
- Проектирование и разработка БД на Delphi.
- Проектирование и разработка конфигураций на платформах 1с 7.7, 1с 8.0.
- Внедрение и сопровождение информационных систем:
- 1С: Предприятие - Торговая система. 1С 7.7,
- 1С: Предприятие - Доставка магазина
- 1С: Предприятие - Управление Персоналом. 1С 8.0, Типовая.
- 1С: Предприятие - Учет Оргтехники, 1С 8.0 Собственная разработка.
- Пусконаладочные работы торгового оборудования магазинов самообслуживания: POS-терминалы на
- Обучение персонала предприятия работе с торговым оборудованием, торговой системой.
- Сопровождение программ подготовки налоговой отчетности предприятия.
- Разработка интерфейсов пользователя с использованием PHP, MySQL.
- Написание различных утилит на Delphi.
- Дизайнерские работы.
Разработка БД и программирование:
- PHP
- HTML, XML, CSS
- SQL (M$SQL, MySQL и т.п.).
- JavaScript
- 1С 7.7
- 1С 8.0
- Delphi
- Flash (script)
- VB :)
Другая деятельность / Интересы и увлечения:
Композитор, аранжировщик (автор проекта "Дети Индиго" http://rmp.ru/catalog/singer.phtml?id"092)
Знание всех тонкостей студийной звукозаписи, обработки звука.
Отличное знание всевозможного ПО для записи и обработки аудио (Cubase, Nuendo, VST, VSTi, Adobe Audition, WaveLab, SoundForge и т.д. и т.п.)
Монтаж цифрового видео (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Ulead Video Studio и т.п.)
Научная деятельность:
Знание языков: Английский (технический).
24.10.2005