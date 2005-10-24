Волков Александр Александрович

Адрес: Россия, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект д.152, кв. 158

Электронная почта:

[email protected]

[email protected]

Дата и место рождения: 16.04.1984, г. Сыктывкар

Образование:

1997-2001 Технологический Лицей при Сыктывкарском Лесном Институте

специальность: Оператор ЭВМ :)

2001-2006 Сыктывкарский Лесной Институт при Санкт-Петербургской Лесотехнической Академии

специальность: Инженер информационных систем

В данный момент пишу диплом

Профессиональная деятельность:

2002 г. Специалист по техническому обеспечению ОАО

2002 г. Администратор компьютерного салона

2003 г. Администратор компьютерного салона

2003 - 2005 гг. Инженер-программист ОАО

Профессиональный опыт:

- Пусконаладочные работы Локально-вычислительных сетей

- Администрирование ЛВС

- Проектирование и разработка БД на Delphi.

- Проектирование и разработка конфигураций на платформах 1с 7.7, 1с 8.0.

- Внедрение и сопровождение информационных систем:

- 1С: Предприятие - Торговая система. 1С 7.7,

- 1С: Предприятие - Доставка магазина

- 1С: Предприятие - Управление Персоналом. 1С 8.0, Типовая.

- 1С: Предприятие - Учет Оргтехники, 1С 8.0 Собственная разработка.

- Пусконаладочные работы торгового оборудования магазинов самообслуживания: POS-терминалы на

- Обучение персонала предприятия работе с торговым оборудованием, торговой системой.

- Сопровождение программ подготовки налоговой отчетности предприятия.

- Разработка интерфейсов пользователя с использованием PHP, MySQL.

- Написание различных утилит на Delphi.

- Дизайнерские работы.

Разработка БД и программирование:

- PHP

- HTML, XML, CSS

- SQL (M$SQL, MySQL и т.п.).

- JavaScript

- 1С 7.7

- 1С 8.0

- Delphi

- Flash (script)

- VB :)

Другая деятельность / Интересы и увлечения:

Композитор, аранжировщик (автор проекта "Дети Индиго" http://rmp.ru/catalog/singer.phtml?id"092)

Знание всех тонкостей студийной звукозаписи, обработки звука.

Отличное знание всевозможного ПО для записи и обработки аудио (Cubase, Nuendo, VST, VSTi, Adobe Audition, WaveLab, SoundForge и т.д. и т.п.)

Монтаж цифрового видео (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Ulead Video Studio и т.п.)

Научная деятельность:

Знание языков: Английский (технический).

24.10.2005