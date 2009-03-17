Volkonsky

Андрей Волконский Volkonsky

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Разрабатываем дизайн интерьеров: эскизный проект, рабочий проект

Делаем проекты коттеджей и малых архитектурных форм

Визуализация любой сложности в 3dMax(V-ray)

Выполняем чертежи в AutoCad

Работаем быстро и качественно

Портфолио

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