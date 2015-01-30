Volkov_32

Сергей Volkov_32

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Ключевые навыки и интересы:·       

 Cinema 4d +Vray +TurbulenceFD + Endorphing

·        Adobe Premiere/ Sony Vegas Pro

·        AfterEffects/ Photoshop

·        Adobe Illustrator/Zbrush

 знание принципов классической анимации и анатомии·       

﻿умение работать в различных стилистиках: реалистичной,мультипликацоинной ·       

 моделирование предметов интерьера, персонажей, текстурирование; UVWmapping; rigging”·        

обработка фотографий, создание сложных коллажей, создание текстур;использование масок, слоёв, стилей, цветокоррекции·        

Опытный пользователь ПК: пакет MS Office  (Word,Excel, Access, Visio, PowerPoint, Outlook, Publisher), AutoCad (2005-2009)

Опыт работы:

01/2015 –настоящее время   Активный поиск работы.Работа над портфолио.

07/2014 –12/2014   Администратор  компьютерного клуба, г.Тернополь, Украина

·        настройка и администрирование сети

·        полное обслуживание и администрирование компьютера

·        оптимизация,восстановление и сохранность данных

·        апгрейд,«разгон».

01/2012 – 05/2014     Выполнение индивидуальных заказов по ремонту и настройке компьютерного    ﻿ ﻿ ﻿ ﻿оборудования, Варшава  

 06/2011 – 11/2011                   Студенческая программа Work&Travel, Отель «Crowne Plaza», г.  Lake Placid,  США, помощник администратора.