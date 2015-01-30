Ключевые навыки и интересы:·
Cinema 4d +Vray +TurbulenceFD + Endorphing
· Adobe Premiere/ Sony Vegas Pro
· AfterEffects/ Photoshop
· Adobe Illustrator/Zbrush
знание принципов классической анимации и анатомии·
умение работать в различных стилистиках: реалистичной,мультипликацоинной ·
моделирование предметов интерьера, персонажей, текстурирование; UVWmapping; rigging”·
обработка фотографий, создание сложных коллажей, создание текстур;использование масок, слоёв, стилей, цветокоррекции·
Опытный пользователь ПК: пакет MS Office (Word,Excel, Access, Visio, PowerPoint, Outlook, Publisher), AutoCad (2005-2009)
Опыт работы:
01/2015 –настоящее время Активный поиск работы.Работа над портфолио.
07/2014 –12/2014 Администратор компьютерного клуба, г.Тернополь, Украина
· настройка и администрирование сети
· полное обслуживание и администрирование компьютера
· оптимизация,восстановление и сохранность данных
· апгрейд,«разгон».
01/2012 – 05/2014 Выполнение индивидуальных заказов по ремонту и настройке компьютерного оборудования, Варшава
06/2011 – 11/2011 Студенческая программа Work&Travel, Отель «Crowne Plaza», г. Lake Placid, США, помощник администратора.