Свободно владею кистью и карандашом, аэрографом.
Знание работы ПК, свободно владею Corel Draw, Corel Painter, Adobe Photoshop.
В процессе изучения Illustrator, 3D max,Moho
Три года занимался художественной росписью стен и текстиля, работал дизайнером в рекламном агентстве,на данный момент активно изучаю иллюстрирование и анимацию.Работаю на планшете.Работы обычно делаю с нуля.В общем - довольно перспективный кадр.
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