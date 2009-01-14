Свободно владею кистью и карандашом, аэрографом.

Знание работы ПК, свободно владею Corel Draw, Corel Painter, Adobe Photoshop.

В процессе изучения Illustrator, 3D max,Moho

Три года занимался художественной росписью стен и текстиля, работал дизайнером в рекламном агентстве,на данный момент активно изучаю иллюстрирование и анимацию.Работаю на планшете.Работы обычно делаю с нуля.В общем - довольно перспективный кадр.