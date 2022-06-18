Volkova_Sveta

Светлана Volkova_SvetaVolkova_Sveta
Портфолио:
- https://www.behance.net/svetlanavolkava
- https://sites.google.com/d/1Hm5OR17WgwKQJ-MTAoz9UWWKP6Ml6Tnw/p/13xxCw7QmutljWVQvBKYIhx1wJU3Cazg8/edit
-разработка и сопровождение проектов (Вучань.by);
- преподавание основ сайтостроения Html, CSS, Web.Perspective (курс 36 часов);
-Tibo - Диплом за сайт 1 место, 2017 год,
- администрирование нескольких сайтов государственных органов управления и учреждений образования;
- дизайн баннеров, логотипов, афиш, электронных открыток, буклетов, визиток, сайтов.
Тема самообразования: иллюстрация в procreate.
В 2016 году награждена грамотой комитета по образованию Мингорисполкома;
В 2017 году Диплом 1-ой степени за сайт на выставке Tibo.
в 2018 году награждена премией Мингорисполкома за проект Вучань.by (https://vuchan.by/);
В 2019 году -проект по борьбе с кибербуллингом: http://iso.minsk.edu.by/main.aspx?guid=36843
в 2021 году за добросовестную работу, творческий подход к делу и высокие показатели в профессиональной деятельности награждена грамотой Министерства образования Республики Беларусь.