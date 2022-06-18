Volkova_Sveta

Баннеры, открытки, логотипы, дизайн сайта

Портфолио:

-разработка и сопровождение проектов (Вучань.by);

- преподавание основ сайтостроения Html, CSS, Web.Perspective (курс 36 часов);

-Tibo - Диплом за сайт 1 место, 2017 год,

- администрирование нескольких сайтов государственных органов управления и учреждений образования;

- дизайн баннеров, логотипов, афиш, электронных открыток, буклетов, визиток, сайтов.

Тема самообразования: иллюстрация в procreate.

В 2016 году награждена грамотой комитета по образованию Мингорисполкома;

В 2017 году Диплом 1-ой степени за сайт на выставке Tibo.

в 2018 году награждена премией Мингорисполкома за проект Вучань.by (https://vuchan.by/);

В 2019 году -проект по борьбе с кибербуллингом: http://iso.minsk.edu.by/main.aspx?guid=36843

в 2021 году за добросовестную работу, творческий подход к делу и высокие показатели в профессиональной деятельности награждена грамотой Министерства образования Республики Беларусь.