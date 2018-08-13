Volkovayulia9

1. Знание аналитических инструментов, позволяющих анализировать пользователей социальных сетей, отслеживать эффективность рекламных компаний, измерять охват и другие показатели2. Умение привлекать аудиторию из социальных сетей на сайт3. Умение использовать рекламные инструменты, предлагаемые социальными сетями. В частности, системы таргетированной рекламы, промо посты4. Создание интересных контентов, которые нравятся людям5. Знание особенностей социальных сетей, их аудиторий, технологий, правил8. Знаниеь ПК (MS Office: Word, Excel, ; Internet, Adobe Photoshop, Lightroom);9. Управление продажами;10. Организаторские навыки, организация мероприятий;11. SMM, социальный маркетинг, аудит SMM, аудит в социальных группах, работа со статистикой12. Продвижение мероприятий компании в социальных сетях13. Разработка PR стратегий;14. Медиа-планирование и бюджетирование;15. Разработка рекламной, полиграфической и раздаточной продукции. Контроль за расходом полиграфических материалов, своевременное изготовление продукции;16. Мониторинг и оценка эффективности используемых рекламных инструментов;17. Анализ эффективности рекламных мероприятий;18. Наполнение интернет-сайтов, оперативное обновление информации;19. Оперативное обновление информации на профильных сайтах и в каталогах (создание и размещение информации об акциях, спецпредложениях, фото-, видео- и иных материалов);20. Организация и проведение фотосессии (меню, события, интерьеры);21. Сбор и систематизация фото-, видео- и прочих промо-материалов;22. Взаимодействие со СМИ;

23. Создание сайтов на движке Wordpress: http://tvoistylesarov.ru/ (пример)