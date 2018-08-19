VolnetMedia

Дмитрий Волинець VolnetMedia

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Чесность! Качество! Оригинальность!

Привет! Чем я могу быть тебе полезен: 

  • Настройка аккаунтов контекстной рекламы Google AdWords;
  • Настройка систем аналитики Google Analytics и Yandex.Metika;
  • Аналитика и улучшение рентабельности кампаний;
  • Внедрение целей и отслеживание конверсий через GTM;
  • Создание и продвижение групп в Facebook;
  • Создание и продвижение страницы в Instagram;
  • Настройка рекламного аккаунта Facebook;
  • Таргетированная реклама в социальных сетях (Facebook, Instagram);
  • Настройка и запуск ремаркетинга в социальных сетях;
Разработка сайтов:

Лендинг пейдж - от 100$

Сайт визитка - от 100$

Корпоративный сайт - от 200$

Интернет магазин - от 200$

Звони: +380935158334 (telegram, whatsapp, viber)

Пиши: [email protected] 

Просьба заранее подготовить ТЗ. 

C ув. Дмитрий! Хорошего дня! 