VolnetMedia

Чесность! Качество! Оригинальность!
Привет! Чем я могу быть тебе полезен:
- Настройка аккаунтов контекстной рекламы Google AdWords;
- Настройка систем аналитики Google Analytics и Yandex.Metika;
- Аналитика и улучшение рентабельности кампаний;
- Внедрение целей и отслеживание конверсий через GTM;
- Создание и продвижение групп в Facebook;
- Создание и продвижение страницы в Instagram;
- Настройка рекламного аккаунта Facebook;
- Таргетированная реклама в социальных сетях (Facebook, Instagram);
- Настройка и запуск ремаркетинга в социальных сетях;
Лендинг пейдж - от 100$
Сайт визитка - от 100$
Корпоративный сайт - от 200$
Интернет магазин - от 200$
Звони: +380935158334 (telegram, whatsapp, viber)
Пиши: [email protected]
Просьба заранее подготовить ТЗ.
C ув. Дмитрий! Хорошего дня!