VolnetMedia

Чесность! Качество! Оригинальность!

Привет! Чем я могу быть тебе полезен:

Настройка аккаунтов контекстной рекламы Google AdWords;

Настройка систем аналитики Google Analytics и Yandex.Metika;

Аналитика и улучшение рентабельности кампаний;

Внедрение целей и отслеживание конверсий через GTM;

Создание и продвижение групп в Facebook;

Создание и продвижение страницы в Instagram;

Настройка рекламного аккаунта Facebook;

Таргетированная реклама в социальных сетях (Facebook, Instagram);

Настройка и запуск ремаркетинга в социальных сетях;

Разработка сайтов:

Лендинг пейдж - от 100$

Сайт визитка - от 100$

Корпоративный сайт - от 200$

Интернет магазин - от 200$

Звони: +380935158334 (telegram, whatsapp, viber)

Пиши: [email protected]

Просьба заранее подготовить ТЗ.

C ув. Дмитрий! Хорошего дня!