Образование: Евразийский Национальный Университет им. Л.Н Гумилёва. Специальность журналист международник. Занимался научно - исследовательской работой на тему «СМИ как инструмент PR технологий» и «Воздействие рекламных технологий на сознание потребителя»

Опыт работы:

«Рауан Медиа-холдинг» телеканал «Астана - ТВ» должность – сценарист рекламной продукции, PR – технолог.

Креатив агентство «Регион - Медиа» в г. Астана, должность – та же самая.

Студия создания аудио рекламы "SoundFront" Санкт Петербург

А так же, сотрудничество с независимыми рекламными менеджерами, которым важно: юмор, доступность и запоминаемость рекламных текстов для потребителя (потребитель не должен разгадывать загадки рекламиста) творческий подход при работе над каждым сценарием (не так что, не понравилось(?) вот ваши деньги. Следующий) Работа не просто с информацией «клиент – продукт», а исследование позиции заказчика на рынке предлагаемых услуг.

В данны момент служу на благо республиканской газеты "Караван"

Пишу статьи на самые разные темы, от искусства до политики. Опыт работы в печатном издании 2 года.

Готов стать представителем СМИ в своем регионе Казахстан, Астана